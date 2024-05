Jubileusz 35-lecia Towarzystwa Wilna i Grodna w słupskiej filharmonii

W Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku w poniedziałek, 13 maja, odbyła się uroczystość jubileuszowa 35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku. Zapoczątkował ją hymn towarzystwa - "Wykarczowani".

Potem mogliśmy usłyszeć historię Towarzystwa. Dziękowano sponsorom i przyjaciołom wspierającym towarzystwo oraz wyróżnionym członkom Towarzystwa. Na scenie wystąpił zespół Belle Epoque oraz kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kacper i Lenka.

Gwoździem programu był Koncert Galowy Wojskowego Zespołu Wokalnego Wiarusy.

Słupskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna powstało 13 maja 1989 roku. Należy do najbardziej znanych i cenionych organizacji społecznych województwa pomorskiego. Ma sztandar i hymn "Wykarczowani". Szczególnie w Słupsku Towarzystwo nawiązało i od lat prowadzi bardzo dobrą współpracę z władzami miasta i powiatu. Siedziba Towarzystwa mieści się przy al. Sienkiewicza 19, sekretariat zaprasza w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11 do 14.

Od początku Towarzystwo organizuje w mieście wiele głośnych imprez nie tylko dla swoich członków. Są to m.in.: biesiady, wycieczki, wielkie koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, a także kultowe Kaziuki nad Słupią oraz Dar Serca - pomoc polskim sierotom z domów dziecka w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Organizuje też wycieczki do Wilna, Trok, Lidy. Wcześniej też do Grodna i Lwowa.