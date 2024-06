Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym 2024 w Kobylnicy pod Słupskiem. Co to były za pokazy!

Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym to ogromna impreza o wielkiej randze. Cheerleading, choć kojarzy się powszechnie z kolorowymi pomponami oraz zagrzewaniem do rywalizacji i wspieraniem drużyn sportowych przed i w trakcie meczów, jest przede wszystkim dyscypliną sportową. I to wcale niełatwą. Łączy bowiem w sobie zarówno gimnastykę, akrobatykę jak i taniec. W sobotę w hali sportowej w Kobylnicy mogliśmy podziwiać niesamowite umiejętności dziewcząt, które rywalizowały ze sobą w różnych kategoriach wiekowych – od kilkulatek po dorosłe kobiety. Impreza miała być też początkiem uroczystych obchodów 30-lecia Cheerleaders Maxi Słupsk, jednak stało się nieco inaczej.

- Jedną z tych pierwszych wychowanek była - Ida Bielan – wówczas 15-latka – dziś obecna na sali. Ewa z Kordianem postanowili wyjść poza mury ogólniaka i zdecydowali, że nie będą tylko kibicowali ekstraligowej wówczas drużynie koszykarzy i postanowili rozwinąć cheerleading tak, aby o naszych dziewczynach usłyszała cała Polska. Od tego czasu spod ręki Kordiana i Ewy wyszły tysiące wysportowanych i cudownych dziewcząt. Słupsk jest dumny z tego, co zrobiliście i Słupsk wam dziękuję. Daliście dziewczętom nie tylko taniec sportowy, ale także umiejętność noszenia swojej kobiecości. To są dziś pewne siebie, radosne i piękne kobiety, za ten uśmiech i pasję wam dziękuję – mówiła pani prezydent, wręczając założycielom zespołu symboliczną statuetkę tańczącej pary.

- W imieniu wszystkich działaczy dziękujemy władzom i Słupska, i Kobylnicy za to, że jesteście z nami i wspieracie. Dzisiejszy dzień jest smutny, ale myślę że wójt Leszek Kuliński, chciałby, aby świętować wasz sukces. Cheerleading to piękny sport i te dziewczęta nie byłyby dziś tu, gdzie są – mówił Bartosz Pękala.

Ewa i Kordian Zalewscy byli mocno wzruszeni.

- Rozpoczęliśmy obchody 30-lecia naszego zespołu Cheerleaders Maxi Słupsk. Liczę na to, że za rok znów się obaczymy. Zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Dzisiaj pożegnaliśmy naszego przyjaciela i gospodarza. To z jego inicjatywy i inspiracji ten Puchar był tu organizowany od wielu, wielu lat – mówił Kordian Zalewski, jednocześnie dziękując trenerkom. - Wiem, ile pracy włożyły trenerki, abyście reprezentowały Polskę na takim poziomie, na jakim jesteście. Dziękuje wam i życzę każdej z was 30 lat z takimi dziewczynami, jak my mamy w Słupsku.

Jednocześnie przedstawił swoją następczynię.

- Przekazujemy zespół młodemu pokoleniu. Daria Brodzik to nasza następczyni – mówił.

- Chciałam podziękować i pogratulować. Stworzyliście nam społeczność, w której możemy się rozwijać i wspierać, także w sferze prywatnej. Wiemy, że w każdej sytuacji możemy liczyć nie tylko na siebie, ale również na Państwa. To, że jesteśmy tutaj i w tym miejscu, to jest Państwa zasługa i bardzo za to dziękujemy – mówiła Daria Brodzik.

Pokazy zespołów z całej Polski trwały do późnego wieczora.