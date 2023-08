Z kroniki żałobnej. Odszedł do innego świata Jerzy Lissowski, ikona słupskiego dziennikarstwa

W ostatniej fazie dziennikarstwa koncentrował się na publicystyce w tzw. wydawnictwach zwartych. Jej rezultaty stanowią: "Pomorskie uroczyska. Między Słupią, Łebą i Brdą", "Żywa legenda regionu nad Słupią" oraz zamieszczona w zbiorach internetowej Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej książka pt. "Słupscy pisarze, których nie ma już wśród nas". Razem z Krzysztofem Gąsiorowski był współautorem opracowania zbioru wierszy "Tańcząc ze sobą". Prawie 20 lat współpracował z „Powiatem Słupskim".

- Z Jerzym Lissowskim znałem się ponad czterdzieści lat. Pracując razem z Nim w „Głosie Pomorza” wspólnie obsługiwaliśmy rejony dawnego województwa słupskiego. Jurek był człowiekiem wrażliwym, wielkiego umysłu i wiedzy. Ceniono Jego w gronie dziennikarskim dwóch województw: koszalińskiego i słupskiego. Zawsze służył swoim niezwykle bogatym doświadczeniem, a szczególnie młodszym kolegom. Cechował Go profesjonalizm i znakomite przygotowanie do zawodu. Był nazywany nestorem ludzi pióra. Lubił poezję, teatr i muzykę. Miał dobre serce. Wierny w przyjaźni. Jego domeną było towarzystwo. Bardzo otwarty w kontaktach koleżeńskich. Za wieloletnią pracę dziennikarską spotkały Go liczne dowody uznania i wyróżnienia. Jurku! Na zawsze

pozostaniesz w mojej pamięci, a także tych kolegów, z którymi byłeś zaprzyjaźniony. Tak wspominał Jerzego Lissowskiego Zbigniew Bielecki, dziennikarz i fotoreporter „Głosu Pomorza” i Tygodnika „Zbliżenia”.