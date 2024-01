Za chwilę to miejsce przejdzie do historii. Zapomniany, ośnieżony pałac w Kartkowie (ZDJĘCIA)

Zabytki wymagają w większości pilnej renowacji i opieki. Niepokojące są stany niektórych zabytków wydzierżawionych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Nowi dzierżawcy zasobów ANR dopuszczają do dewastacji starych pałaców i dworków oraz zabudowań gospodarczych.

Wyjątkowy pałac w Kartkowie

Kartkowo założono w XVII wieku jako folwark majątku w Unichowie. Początkowo mieszkały tu jedynie trzy rodziny - stróża okolicznych lasów i robotników leśnych. W połowie XIX wieku wybudowano w Kartkowie neogotycki, murowany z cegły, pałacyk myśliwski.

Całe założenie pałacowo-rezydencjalne składa się z części rezydencjalnej z pałacem, parkiem i folwarkiem oraz z kolonii domów folwarcznych z końca XIX w. Do pałacu prowadzi aleja lipowa, która na terenie folwarku przechodzi w klonową. Wrócimy tu jesienią, by zobaczyć jak prezentuje się pałac w złociejących liściach. Pamiętajmy, że to teren prywatny i nie można tu wchodzić.