Za kradzież choinki grzywna lub sąd. Lepiej kupić, niż się wstydzić (WIDEO)

- Zarówno sprzedaż kradzionych drzewek, jak i ich zakup prowadzą do odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie. Za kradzież choinki bądź innej rośliny z lasu grozi 500 złotowy mandat bądź skierowanie sprawy do sądu, gdzie kara może być o wiele surowsza. Należy zatem zastanowić się, czy warto narażać się na konsekwencje prawne, czy nie lepiej po prostu kupić świąteczne drzewko w legalnym punkcie sprzedaży - mówi Zbigniew Wera, komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Osusznica.

Wspólne przedświąteczne służby dzielnicowych i strażników leśnych to już tradycja. Okres przedświąteczny to czas, gdy bardzo wielu handlowców oferuje drzewka. Zdarza się, że nieuczciwi sprzedawcy proponują kupno choinek nielegalnie wyciętych z lasu. Dlatego też policjanci z regionu wspólnie ze strażnikami leśnymi będą sprawdzać nie tylko punkty sprzedaży choinek, pod kątem ich źródła pochodzenia, ale również skontrolują pojazdy wyjeżdżające z lasu oraz będą patrolować tereny leśne mając na uwadze miejsca ewentualnego pozyskiwania drzewek.

To prawdziwa plaga

- Proceder ma miejsce cały czas. Nie jest to główny problem, gdy chodzi o szkodnictwo leśne. Jednak występuję głównie w okolicach świąt Bożego Narodzenia i Wszystkich Świętych - mówią leśnicy. - W okresie bożonarodzeniowym szkodnictwo to polega na nielegalnym pozyskaniu drzewek choinkowych a w czasie listopadowego święta na pozyskaniu z lasu tzw. stroiszu do produkcji ozdób i wieńców. Działania takie są bardzo szkodliwe dla środowiska leśnego. Wiązka stroiszu to zniszczona jedna dwudziestoletnia jodła. Dochodzi do dewastacji młodników. Podobnie jest w okresie Bożego Narodzenia. Drzewka kradzione są z lasu głównie w celach handlowych. Dlatego LP podejmują działania prewencyjne, które polegają na wzmożonych patrolach w lasach Straży Leśnej. W czasie grudniowych patroli w całym regionie prowadzona jest akcja „Choinka” a w październiku i listopadzie akcja „Stroisz”.