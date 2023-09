Zabójstwo w mieszkaniu przy ul. Poniatowskiego w Słupsku. Zginął mężczyzna zraniony nożem

Informację o znalezieniu zwłok w mieszkaniu przy ulicy Poniatowskiego w potwierdza Magdalena Gadoś, szefowa Prokuratury Rejonowej w Słupsku:

- Rano policja została poinformowana przez mężczyznę, że doszło do zabójstwa. Mężczyzna ten powiedział, że to on dokonał przestępstwa – mówi prokurator rejonowa. - Policjanci, którzy pojechali na miejsce, ujawnili w mieszkaniu ciało 59-letniego mieszkańca Słupska. Oględziny ciała ofiary i miejsca zdarzenia pod nadzorem prokuratora wykazały, że pokrzywdzony zginął od uderzenia nożem w okolice brzucha. Zarządziliśmy sekcję zwłok, która odbędzie się w środę. Narzędzie zbrodni zostało zabezpieczone do badań. Zostały zatrzymane trzy osoby, w tym dwudziestokilkuletni mężczyzna, który wezwał policję.

Według Jakuba Bagińskiego, rzecznika słupskiej policji, wszystkie zatrzymane osoby przebywały w mieszkaniu, w którym doszło do ugodzenia nożem.

- Zarówno informacja pochodząca od mężczyzny, jak i rola innych zatrzymanych osób w tej sprawie, będą podlegały weryfikacji – dodaje prokurator Magdalena Gadoś. - Wciąż trwają czynności.