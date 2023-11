Zagraniczni goście w usteckiej Jedynce. Kolejny projekt programu Erasmus+

- Ustecka Jedynka to szkoła z pasją. Nauczyciele dokładają starań, aby uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności na różnych płaszczyznach. W dobie nowoczesnej technologii i szerokich możliwości nasza szkoła stara się zapewnić dzieciom wszechstronne wykształcenie zgodne z europejskimi standardami – mówi Ewelina Pietrzyk, koordynator programów Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce.

Szkoła przez dwa lata będzie uczestniczyć w projekcie „Podcasting, Opening Doors, Sharing Our Locality!”.

- Co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Podcasty jako droga do upowszechniania lokalnych tradycji”. W projekcie tym razem ze szkołami z Irlandii, Hiszpanii i Włoch postaramy się przybliżyć nauczycielom i uczniom tajniki tworzenia podcastów, ich redagowania i rozpowszechniania, jak również rozwijać ich umiejętności językowe. Podcasty będą odnosić się do naszej lokalnej społeczności, kultury, historii, środowiska naturalnego, sztuki i muzyki. Będą one rozpowszechniane wśród ogółu społeczeństwa za pośrednictwem lokalnej stacji radiowej oraz stron internetowych szkoły i projektu. Głównym koordynatorem projektu jest szkoła z Irlandii, której dyrektor Shane Mc Donagh już po raz trzeci współpracuje z naszą placówką – informuje Ewelina Pietrzyk.