Zalane garaże przy ul. Zaborowskiej. Woda nie spływa do zbiornika retencyjnego

Ogromne zbiorniki retencyjne przy ulicy Zaborowskiej robią wrażenie. Mają też ważną rolę do spełnienia. Projekt realizowany w Słupsku ma na celu zabezpieczenie miasta przed skutkami ulew oraz nadmierną ilością wód roztopowych. Zatrzymanie wód opadowych na górnym tarasie miasta - czyli właśnie od strony zachodniej - radykalnie ma zmniejszyć ryzyko zalania i podtopień gęsto zabudowanego śródmieścia. Tymczasem zbiorniki są niemal gotowe, trwa wykańczanie ich otoczenia, które ma zamienić się w atrakcyjny teren zielony ze skwerkami i ławeczkami a tuż obok utworzyło się bajoro, z którego woda odpływa, ale w zupełnie innym kierunku!

- Woda płynie prosto na garaże. Podtopienia zaczęły się pojawiać, gdy powstał zbiornik retencyjny. Firma tak odwodniła teren, że woda zamiast wpływać do zbiornika - została przekierowana w stronę garaży, bo tak pracownikom było łatwiej to zrobić - mówi pan Andrzej, właściciel jednego z garaży przy ul. Zaborowskiej. - Kilkanaście razy dziennie wypompowuję wodę z garażu, bo na szczęście mam taką pompę. Gdybym nie miał, zalałoby mi kanał i auto. Będę się ubiegał o odszkodowanie i zwrot za prąd. Jestem w potrzasku. Zgłaszałem problem w ZIM i już mnie tam nie lubią. Pani, która przyjęła zgłoszenie zapewniała, że zgłosi problem wykonawcy, jednak efektu moich skarg nie ma żadnych. Mam odczucie, że zostałem pozostawiony sam sobie, jak to mówią "żegnaj Gienia, świat się zmienia". Nie mogę jednak tak tego zostawić - skarży się słupszczanin. - Moim zdaniem to niewypał i nieprzemyślane działania wykonawców. Jak można tak wodę odprowadzać? Nikt tego nie przewidział. Cały

e szczęście mniej leje ostatnio, ale i tak codziennie wodę wypompowuję. Zostałem zostawiony sam sobie. Auto niszczeje - poci się, bo woda z kanału paruje i pewnie pojawi się korozja. I znów poniosę dodatkowy koszt przez brak wyobraźni ludzi. Gdzie tu logika? Jak można spuszczać wodę - zamiast do stawu - zbiornika - to w stronę garaży? Woda cały czas stoi. Koryto, które odprowadzało wodę zasypałem, bo byłoby jeszcze gorzej - mówi mieszkaniec Słupska.