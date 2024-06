Zawody Rowerkowe dla najmłodszych w Miastku! Zapraszamy! Monika Latkowska

W niedzielę, 23 czerwca czeka Was dzień pełen sportowej rywalizacji i wielu emocji dla najmłodszych. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 9 lat na niezapomnianą przygodę, która będzie obfitować w radość oraz mnóstwo atrakcji! Czekamy na Was od godziny 11.