Ziarenko do ziarenka, by odbudować przedszkole. Trwa zbiórka pieniędzy i poszukiwania nowej siedziby dla przedszkola "Ziarno"

- "Ziarno" to kameralne przedszkole z domową atmosferą i elementami edukacji Marii Montessori. Choć placówka jest prywatna to swoje miejsce bardzo często znajdowały tu dzieci ze szczególnymi potrzebami, których nie były w stanie zaspokoić inne słupskie przedszkola – napisał do redakcji „Głosu” jeden z rodziców, prosząc o wsparcie w nagłośnieniu informacji o zbiórce. - Dlatego my - rodzice, pokornie prosimy o pomoc finansową, abyśmy mogli wspomóc placówkę i zakupić choć część niezbędnego sprzętu, pomocy dydaktycznych, mebli i zabawek.