Zimowa zagroda. Zajęcia dla dzieci podczas ferii. Wafle z platy, haft i malowanie na szkle

W programie:

29.01. (poniedziałek) - Kaszubskie wzory nie tylko igłą - warsztaty malowania na szkle,

30.01. (wtorek) - Od owieczki do wełniaczka - warsztaty pracy z wełną, wykonanie maskotek,

31.01. (środa) - Kaszubscy muzykanci - opowieść o kaszubskiej muzyce, samodzielne wykonanie instrumentów,

01.02. (czwartek) - Igłą malowane - haft kaszubski na okładce do książki,

02.02. (piątek) - Co tak w kuchni pachnie? - warsztaty kulinarne, wafle z płaty.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach 11.00-13.30. Koszt 20 zł - osoba (jedne warsztaty), rodzeństwo 15 zł - osoba, udział we wszystkich warsztatach 80 zł - osoba.

Prowadzenie: Barbara Borzyszkowska. Zgłoszenia pod nr tel. 501 033 103, e-mail: [email protected]