Złoty jubileusz miłości. Pięćdziesięciolecie ślubu par z Parchowa

Pięćdziesiąt lat wspólnego życia to niezwykłe osiągnięcie, które zasługuje na świętowanie i uznanie. Złote Gody to nie tylko okazja do wspomnień, ale także do refleksji nad trwałością miłości, partnerstwa i wzajemnego wsparcia. Pięćdziesiąt lat razem to dowód na to, że miłość może być wieczna. Wszystko zaczęło się ponad pięćdziesiąt lat temu, kiedy wyróżnione pary z gminy Parchowo w 1973 roku powiedzieli sobie "tak".

Ich historia to przykład miłości, która przetrwała próbę czasu. Przez pięć dekad przeżyli wiele radosnych chwil, ale także stawiali czoła wyzwaniom, które wzmocniły ich więź.

- Mieliśmy okazję uhonorować jubilatów medalami „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczeni medalami zostali: Barbara i Marek Majkowscy z Jamna, Maria i Tadeusz Wolscy z Bawernicy, Gertruda i Julin Kreftowie z Gołczewa, Teresa i Czesław Płotkowie z Nowej Wsi, Maria i Jan Lubeccy z Nakli, Teresa i Ludwik Zielkowie z Parchowa - informuje Izabela Jagodzińska, wójt gminy Parchowo. - Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze, nie zabrakło odśpiewania gromkiego 100 lat, był też czas na wspólne rozmowy przy kawie i okolicznościowym torcie. Serdecznie dziękujemy jubilatom za przybycie na tą piękną uroczystość. Jeszcze raz składamy gratulacje, życzymy dużo zdrowia i kolejnych długich lat wspólnego szczęśliwego życia.