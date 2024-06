Poszukiwani świadkowie rozboju na drodze między Wielichowem a Pęplinem Bogumiła Rzeczkowska

zdjęcie poglądowe Archiwum PolskaPress

Komenda Miejska Policji w Słupsku zwraca się do ewentualnych świadków przestępstwa o pomoc w ustaleniu jego okoliczności. Swój apel kieruje także do kierowców, którzy mają zainstalowaną kamerkę w samochodzie i przejeżdżali we wtorek rano trasą między Wielichowem a Pęplinem.