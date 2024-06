Zmarł Rafał Fortuński, motocyklista, w którego uderzył kierowca rozpędzonego mercedesa

We wtorek, 25 czerwca, Gerard B. został doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

- Podejrzany został doprowadzony do prokuratury. Po zapoznaniu się z aktami postępowania, prokurator postawił podejrzanemu zarzuty popełnienia dwóch przestępstw. Pierwszy z artykułu 177 paragraf 2 Kodeksu karnego, polegający na spowodowaniu wypadku w ruchu drogowym, w którym pokrzywdzony doznał ciężki uszczerbek na zdrowiu. Jest to czyn zagrożony karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Drugie przestępstwo zarzucane podejrzanemu z artykuł 226 paragraf 1i 2 Kodeksu karnego mówi o nawoływaniu do nienawiści, między innymi na tle różnic narodowościowym i wyznaniowym – mówił przed południem Lech Budnik, Prokurator Rejonowy w Słupsku.