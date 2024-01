Zmarł Kazimierz Główczewski. Pożegnanie sołtysa Ząbinowic w piątek

Zmarł Kazimierz Główczewski. Pożegnanie sołtysa podbytowskich Ząbinowic w piątek 19 stycznia.

- Ze smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kazimierza Główczewskiego, sołtysa wsi Ząbinowice - informują na swojej stronie mieszkańcy wsi. - na Pełnił on funkcję sołtysa nieprzerwanie od 1995 roku. Sołtys w sprawach dotyczących sołectwa, był człowiekiem otwartym i kompromisowym, cechowała go postawa koncyliacyjna, dążył do pogodzenia i osiągnięcia porozumienia na rzecz wspólnej współpracy dla dobra sołectwa, zależało mu na łagodzeniu napięć, pogodzenia różnych wizji rozwoju sołectwa i wspierania wszelkich dobrych inicjatyw rady sołeckiej czy działających na tym terenie organizacji pozarządowych. W realizacji działań społeczno-kulturalnych a także, w obliczu różnych codziennych problemów mieszkańców, można było liczyć na jego pomoc i wsparcie.

Na co dzień pan Kazimierz był człowiekiem skromnym i wrażliwym, miał dobre serce. Jako rolnik przez wiele lat prowadzący własne gospodarstwo był człowiekiem bardzo zapracowanym, a pomimo tego nigdy nie odmówił pomocy potrzebującym. Rodzina stanowiła dla niego wielką wartość. Z dumą i radością opowiadał o swoich dzieciach, ich osiągnięciach naukowych i sportowych. Były one dla niego radością, nadzieją i podporą.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 9.30 w kościele świętej Katarzyny w Bytowie.