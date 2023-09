Zmarł ostatni weteran kampanii wrześniowej w Słupsku kpt. Mieczysław Matyjaszek

W wieku 104 lat odszedł kpt. Mieczysław Matyjaszek ps. „Płaszczak”, ostatni weteran kampanii wrześniowej 1939 roku w Słupsku. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz NOW i AK. Od XI 1942 do V 1945 więzień siedmiu niemieckich obozów koncentracyjnych. Z żalem żegna go Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska.

- To wielka strata dla nas wszystkich, żegnamy najstarszego do tej pory Żołnierza Kampanii Wrześniowej na Pomorzu Środkowym, człowieka wielkiej klasy, kultury osobistej i wiedzy o historii Polski i nie tylko. Mam tu na myśli wiedzę o nas, ludziach, o naszych słabościach, ciemnych stronach, ale też o walorach ludzkiej siły, zaufania, gotowości do poświęcenia i walki o wartości, towarzysza broni, kolegę, koleżankę, rodzinę, kraj. Pamiętam, jak jeszcze niedawno, 2-3 lata temu, podczas jednej z miejskich uroczystości, Pan Mieczysław z właściwym sobie urokiem i niesamowitą energią rozmawiał ze mną o bieżących sprawach, o przeszłości, o swoich spostrzeżeniach, z wielką kulturą, emocją i szczególnym uczuciem. Nie zapomnę też podarunku, jaki otrzymałam od Pana Mieczysława - miód pitny, podobno dobry na różne dolegliwości i momenty - wspomina Go prezydent Słupska.