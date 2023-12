Znęcał się nad matką i złamał jej kręgosłup. Słupszczanin stanie przed sądem

33-letni Sławomir T. ze Słupska od dłuższego czasu znęcał się nad własną matką. Kobieta cierpliwie to znosiła, ale sprawa ujrzała światło dzienne w lipcu 2023 roku, gdy rodzinny oprawca w przerażający sposób skrzywdził matkę. W czasie kolejnej awantury, którą jej urządził, przycisnął pokrzywdzoną do ściany kanapą i złamał jej kręgosłup. Ofiara przemocy domowej w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do dzisiaj ma sparaliżowane ręce i nogi.

Sławomir T. w lipcu został tymczasowo aresztowany. W grudniu prowadząca śledztwo Prokuratura Rejonowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia.

- Oskarżyliśmy Sławomira T. o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad matką, czyli osobą najbliższą, które trwało około dwóch lat, bo od sierpnia 2021 roku do lipca 2023 roku – mówi prokurator Lech Budnik, szef słupskiej prokuratury rejonowej. - Natomiast w lipcu w czasie kolejnej awantury doszło do zdarzenia, w wyniku którego pokrzywdzona odniosła ciężkie obrażenia ciała. Oskarżony swoim działaniem uszkodził pokrzywdzonej kręgosłup. W ten sposób spowodował u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. W czasie postępowania Sławomir T. częściowo się przyznał do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania wyjaśnień.