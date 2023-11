51-latek z czterokrotnym zakazem sądowym zatrzymany na motorowerze

Pomimo 4-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów zdecydował się złamać go kolejny raz i wyjechać na drogę swoim motorowerem. Mężczyzna trafił jednak na funkcjonariuszy drogówki, którzy zakończyli jego dalszą podróż. Teraz o dalszym losie 51-latka zadecyduje sąd. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.

Archiwum