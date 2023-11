Akcja zima w Słupsku. Piaskarki i pługi wyjechały na ulice miasta

Pługi, piaskarki i solarki wyjechały na ulice Słupska wraz z pierwszym śniegiem. Choć kierowcy skarżą się, że po intensywnych opadach jest ślisko, to służby komunalne zapewniają, że pracują na pełnych obrotach, by na drogach było bezpiecznie.

Intensywne opady dały się we znaki kierowcom szczególnie w poniedziałkowy poranek. Kilkucentymetrowa warstwa śniegu pokryła wszystkie ulice w mieście. Rozjeżdżony śnieg wymusił wolniejszą jazdę, w niektórych miejscach pojawiła się tzw. „szklanka”. Warstwa lodu utrudniała chociażby wjazd na wiadukt przy ul. Witkacego na słupskim ringu. Spore utrudnienia wystąpiły również na ul. Poznańskiej, czy Gdańskiej. Już w godzinach porannych, na początku tygodnia, dochodziło w regionie do kolizji, czy potrąceń.

Za odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem i solą miejskich jezdni odpowiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Do zimowego utrzymania dróg wykorzystywanych jest 18 pojazdów – w tym osiem pługosolarek, dwie pługopiaskarki, czy cztery ciągniki wyposażone w pługi. Oprócz tego, o ulice w czasie śniegów dba chociażby specjalna zamiatarka, a w sól i piasek zaopatruje pojazdy ciągnik z ładowarką. Pracownicy spółki od piątku walczą z efektami zimowej pogody.

- Jesteśmy w pełni gotowości i pracujemy na pełnych obrotach. Od piątku, kiedy spadł śnieg, pracujemy na trzy zmiany w pełnym składzie – powiedziała nam Daria Sakson z Zakładu Utrzymania Czystości w PGK. Do akcji zimowej oddelegowano łącznie 134 pracowników – to 53 kierowców, 68 pracowników ręcznych, 10 dyspozytorów ruchu i 3 osoby do nadzoru. Rąk do pracy ma nie zabraknąć, podobnie, jak piasku i soli. Ten pierwszy, w razie potrzeby, dostarczany będzie na bieżąco przez firmę zewnętrzną, soli natomiast jest na składzie PGK tysiąc ton. Ulice w mieście podzielone są według trzech standardów. W pierwszej kolejności pługi wyjeżdżają na najważniejsze ulice w centrum. - W ciągu dwóch godzin, drogi pierwszego standardu były przejezdne, były czarne. Kiedy śnieg intensywnie pada i samochody go rozjeżdżają, to sól nie rozpuści go w ciągu 15 minut – podkreśla Daria Sakson.

Co z odśnieżaniem chodników?

Pracownicy PGK odśnieżają przystanki i chodniki znajdujące się pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Miejskiej i wspólnot Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, ale tylko po wschodniej stronie miasta. Za resztę ciągów pieszych odpowiada inna firma oraz zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach to właśnie na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek odśnieżania chodnika, jeśli jest on bezpośrednio przyległy do tej nieruchomości. Kluczowe jest sformułowanie „bezpośrednio przyległy" - jeśli bowiem chodnik od nieruchomości dzieli na przykład pas zieleni, to obowiązek utrzymania go odśnieżonego spada już na samorząd lub innego zarządcę drogi.

- W związku z tym nie możemy mówić, że ktoś nie odśnieżył nam przy naszym domu. Zawsze będziemy narzekali na to, że coś jest nieoczyszczone. Pamiętajmy jednak o tym, że to potężny żywioł i nie ma możliwości w ciągu nawet godziny, dwóch lub trzech sprzątnąć po dużym śniegu wszystkich fragmentów naszego miasta. Myślę, że mimo wszystko poradziliśmy sobie przez te dwa dni – mówiła podczas ostatniej konferencji prasowej prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Śniegu będzie przybywać

- Przelotne opady śniegu będą każdego dnia w Słupsku i na wschód od Słupska. Zdecydowanie mniej opadów jest na zachodzie. Do tej pory najwięcej śniegu spadło w okolicach Lęborka, bo aż 40-45 cm. W Słupsku też spadło sporo, bo około 10 cm. Śnieg poleży na pewno do końca tygodnia, a nawet do 8-10 grudnia. Temperatury będą cały czas na minusie. Odwilży nie widać, więc śnieg nie zniknie – prognozuje Krzysztof Ścibor, meteorolog z Biura Prognoz Pogody Calvus w Słupsku.

