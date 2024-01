Słupszczanie mniej odpadów produkują i chętniej je segregują. Ale kary i tak się sypią

Wśród słupszczan z roku na rok rośnie świadomość ekologiczna. Do ideału jeszcze trochę brakuje, ale mieszkańcy coraz chętniej segregują odpady. Opłata za ich wywóz i zagospodarowanie ma nie wzrosnąć. Przynajmniej na razie.

- Można zauważyć tendencję ogólnego spadku masy odpadów. Nie jest on dość drastyczny, nagły, ale zauważalny. Dotychczas latami ogólna masa odpadów rosła. W zeszłym roku zauważyliśmy spadek – mówi nam Katarzyna Guzewska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Słupsku. - Widzimy, że wszystkie działania i cała edukacja ekologiczna, którą przeprowadzamy w mieście jakiś wpływ na mieszkańców ma. Mijają miesiące, lata i widać, że coś z tej nauki zostaje. Mieszkańcy wiedzą, jak ważna jest prawidłowa gospodarka odpadami. Nie oznacza to, że do wydziału gospodarki komunalnej nie trafiają zawiadomienia od firm odbierających odpady. Wciąż zdarzają się miejsca w mieście, w których zasady segregowania odpadów nie są przestrzegane. Wówczas pracownicy ratusza przeprowadzają wizję lokalną. Jeśli potwierdzą występujące nieprawidłowości, wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o podwyższonej opłacie za wywóz odpadów. To trzykrotność miesięcznej stawki.

- Kary się sypią, ale jest lepiej. Podwyższone opłaty nakładane są na wspólnoty, na zarządców nieruchomości, a także indywidualne nieruchomości jednorodzinne. Mówimy o bardzo ewidentnych przypadkach – ewidentnym braku segregacji, a nie pojedynczych sytuacjach. Wtedy takie decyzje są nakładane. W 2023 roku było ich średnio o 1/3 mniej, niż w roku 2022. Nic nie skutkuje bardziej jak zagrożenie nałożenia wyższej opłaty. Mieszkańcy bardziej dbają o to, żeby odpowiednie frakcje znalazły się w odpowiednich pojemnikach – mówi Katarzyna Guzewska. Często bywa tak, że podwyższona opłata dotknie osoby, które na co dzień dbają o prawidłową segregację odpadów. W przypadku bloków czy kamienic, gdzie z miejsca do składowania odpadów korzysta wielu mieszkańców niemożliwym jest wytypowanie sprawcy. Istnieją jednak sposoby, z których mogą skorzystać zarządcy nieruchomości, by dociekać sprawiedliwości.

- Obecne przepisy ustawy o utrzymaniu czystości nie przewidują indywidualnych sankcji. Prawo jest jakie jest – niekiedy krzywdzące dla osób, które się starają i segregują. My, jako jako organ nakładając decyzję, musimy nałożyć ją na wszystkich, ale właściciel nieruchomości może dochodzić swojej prawdy – albo polubownie, albo przed sądem. Wtedy ewentualną karę można przenieść na winnego, który na przykład widnieje na filmie z monitoringu, lub w jakiś inny sposób zostanie mu ta wina udowodniona – tłumaczy Guzewska. Opłata za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie nie wzrośnie (teraz wynosi 21,5 zł za osobę). Przynajmniej na razie. - Póki co, planów na podwyższenie opłaty nie ma. Natomiast co przyniesie ten rok – jakie zmiany w cenniku jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów komunalnych i przyszłe koszty, które ponosi wykonawca – tego nie wiemy. Jeżeli koszty drastycznie wzrosną, to będziemy musieli tę stawkę zwiększyć. Stawka w Słupsku za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie jest obecnie jedną z najniższych w regionie i kraju. Staramy się bardzo, żeby utrzymywać jak najniższe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych dla mieszkańców – podkreśla Guzewska.

