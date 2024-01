Zima wróciła do Słupska. Służby walczą ze skutkami intensywnych opadów śniegu

- Pracujemy całodobowo. Śledzimy na bieżąco prognozę pogody – ta, która jest w tej chwili utrzyma się około tygodnia, chyba że coś się zmieni. To najgorsza pogoda, ponieważ temperatura jest w granicach jednego, zera stopni Celsjusza. Śnieg jest mokry, na chodnikach robi się lód, ślizgawica. To samo jest na jezdni – mówi Elżbieta Rokita, prezes PGK Słupsk. - Po mieście jeździ w tej chwili sześć solarek, oprócz tego jeżdżą trzy piaskarki – dodaje.

Kto odśnieży chodnik?

Nie wszystkie ciągi piesze w mieście odśnieżane są przez służby komunalne. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, to na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek odśnieżania chodnika, jeśli jest on bezpośrednio przyległy do tej nieruchomości. Kluczowe jest sformułowanie „bezpośrednio przyległy" - jeśli bowiem chodnik od nieruchomości dzieli na przykład pas zieleni, to obowiązek utrzymania go odśnieżonego spada już na samorząd lub innego zarządcę drogi.

- Do odśnieżania chodników i strącania sopli zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca danej nieruchomości. Bardzo często jest tak, że bezpośrednio przed naszą posesją kawałek chodnika należy do właściciela tej posesji. Jeśli ktoś poślizgnie się, złamie nogę, może mieć roszczenia wobec tego zarządcy czy właściciela. Dbajmy o swoje najbliższe otoczenie – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska.