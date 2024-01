Alkotesty na słupskich komisariatach. Masz wątpliwość, czy możesz jechać, sprawdź trzeźwość

Mogłoby się wydawać, że nawet niewielka ilość wypitego kilka lub kilkanaście godzin wcześniej alkoholu zostanie przez nasz organizm przetrawiona i kolejnego dnia rano będziemy całkowicie trzeźwi i gotowi do jazdy samochodem. Jednak uczucie trzeźwości bardzo często jest złudne, a nasze samopoczucie nie idzie w parze z obecnością alkoholu w organizmie. Konsekwencje kierowania pojazdem po alkoholu mogą okazać się tragiczne w skutkach. Zanim popełnisz taki błąd, sprawdź, czy na pewno jesteś w stanie, który umożliwia kierowanie pojazdem. Wystarczy przyjść do najbliższej jednostki Policji i wykonać bezpłatne badanie.

Przypominamy, że jeśli alkomat podczas badania wskaże wynik od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu w organizmie, wówczas kierowca prowadzący samochód znajduje się „w stanie po użyciu alkoholu” i dopuszcza się wykroczenia określonego w art. 87§1 KW. Jeśli natomiast alkomat wskaże wynik wyższy niż 0,5‰ alkoholu w organizmie, to w przypadku kierowania pojazdem, taki kierujący popełnia przestępstwo z art. 178§1 KK, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Pamiętajmy również, że nawet gdy alkomat wskaże, że w naszym organizmie nie ma już alkoholu, to musimy wziąć pod uwagę nasz stan psychofizyczny. Zmęczenie również wpływa na nasze reakcje za kierownicą i może powodować zagrożenie na drogach.

- Rocznie kontrolujemy setki kierowców, którzy są pod wpływem alkoholu. Z każdą taką kontrolą wiążą się rodzinne tragedie i utrata uprawnień do kierowania pojazdami, grzywna, kara i nawet utrata pracy - mówił Marek Komodołowicz, naczelnik słupskiej drogówki podczas prezentacji alkomatów w marcu 2023 roku. - Każde działanie, które pomoże nam wcześniej zapobiec, by kierowca wsiadł za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu jest ważne.