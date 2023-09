Aresztowania za rozboje i kradzieże w Słupsku. Dwaj podejrzani słupszczanie szybko wpadli w ręce policji

- Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali dwóch dwudziestolatków, podejrzanych o dokonanie trzech rozbojów i kradzieży samochodu, do których doszło na terenie Słupska – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Kryminalni odzyskali również skradziony pojazd o wartości ponad 30 tysięcy złotych.

20-latkom zarzuca się popełnienie kilka przestępstw w ubiegłym tygodniu.

- Do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wpłynęły zgłoszenia o trzech rozbojach. Do dwóch z nich w krótkim odstępie czasu doszło w jednym z parków w Słupsku. Sprawcy mieli podbiec do idących mężczyzn, w obu przypadkach doprowadzić ich do stanu bezbronności, a następnie ukraść jednemu z pokrzywdzonych telefon komórkowy, a drugiemu dokumenty, pieniądze, kartę płatniczą i kluczyki do samochodu, którym następnie odjechali – relacjonuje Jakub Bagiński. - W jednym ze sklepów sprawcy tych przestępstw zapłacili skradzioną kartą, a później wyjechali skradzionym samochodem ze Słupska i zaatakowali jadącego na rowerze nastolatka, któremu ukradli telefon. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku rozpoczęli intensywne działania, aby jak najszybciej zatrzymać osoby odpowiedzialne za popełnienie tych przestępstw.