Artur Pelo z 7. BOW ze Słupska zwycięzcą ekstremalnego Wojskowego Marszu Prawdy Magdalena Olechnowicz

Młodszy chorąży Artur Pelo nie dał szans rywalom i jako pierwszy - po 15 godzinach i 48 minutach - zameldował się na mecie ekstremalnego Wojskowego Marszu Prawdy, w najtrudniejszej kategorii commando. Do pokonania miał 100 kilometrów nocą po Pogórzu Kaczawskim w pełnym umundurowaniu, z karabinem i bez żadnego jedzenia. Dodajmy, że poprawił rekord trasy o 3 h i 49 minut! Trasę ukończyła także szeregowa Marta Fudala z 7. BOW. Dodajmy, że zawody ukończyła również reprezentantka niebieskich beretów szer. Marta. Co prawda w lżejszej kategorii ratowniczo-wojskowej, ale i tam do pokonania było 100 km.