Artystka balansuje na linie. Nowa wystawa Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku Anna Czerny-Marecka

Materiały prasowe

W środę, 6 marca, o godzinie 17 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce na wernisaż wystawy Nadii Markiewicz pod tytułem „Daredevil”. To angielskie słowo oznacza śmiałka, a w tym przypadku – kaskadera. Wstęp na wernisaż bezpłatny, natomiast na wystawę, którą oglądać będzie można do 24 marca w godz. 9-17 – biletowany.