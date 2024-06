Koncert Skubasa już za nami, a przed nami kolejne atrakcje w pałacu w Damnicy OPRAC.: Anna Czerny-Marecka

W miniony weekend w otoczeniu romantycznych girland świetlnych i pod gwiaździstym niebem odbył się niezwykle klimatyczny koncert na tarasie XIX-wiecznego pałacu w Damnicy. To wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego zgromadziło licznych melomanów, którzy mieli okazję doświadczyć magii muzyki na żywo w malowniczej scenerii. Tego lata CKPS ma jeszcze inne atrakcyjne propozycje. Zobaczcie, co was czeka.