Zmiany w komunikacji publicznej w Ustce. W sezonie autobusy jeżdżą także w weekendy, ale dla turystów nie za darmo

Ustka ogłasza zmiany w kursowaniu autobusów po mieście. Turyści nie będą darmowo jeździli w zamian za wpłatę uzdrowiskowego, ale ceny biletów będą tańsze. Słupski PKS zmienia rozkład jazdy i cenę biletów.

- Od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku komunikacja publiczna w Ustce będzie funkcjonować według wakacyjnego rozkładu i wakacyjnej oferty taryfowej – informuje Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza. - Autobusy będą kursowały także w soboty i niedziele. Zabraknie kilku kursów porannych. Wprowadzona przez powiat słupski wakacyjna oferta taryfowa umożliwia dodatkowym grupom pasażerów przejazdy bezpłatne i obniża cenę biletu jednorazowego do 2 złotych. Aktualnie to 4,50. Przejazdy są nadal bezpłatne dla mieszkańców Ustki, a dokumentem potwierdzającym to uprawnienie jest Ustecka Karta Mieszkańca. Dzieci do siódmego roku życia także będą jeździły za darmo na podstawie oświadczenia opiekuna, a osoby powyżej 70 roku życia także na podstawie oświadczenia lub dokumentu tożsamości. Z bezpłatnych przejazdów będą mogły również korzystać osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym z opiekunem na podstawie stosownych dokumentów.

Ustecka komunikacja miejska - darmowa dla ustczan, niepełnosprawnych i turystów płacących uzdrowiskowe - powstała w Ustce w lipcu 2018 roku. Autobusy słupskiego PKS na dwóch liniach kursowały od poniedziałku do soboty, a w wakacje także w niedzielę. W styczniu 2022 roku organizatorem przewozów na terenie miasta stał się powiat słupski, który zleca to zadanie spółce PKS. Ustka natomiast dopłaca do kosztów utrzymania linii 1 i 2. W tym roku w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności liczba kursów w ciągu dnia została zmniejszona o dwa ostatnie do Lędowa, sobotnie kursy poza sezonem zlikwidowano, a turyści płacą za bilety według taryfy biletowej przewoźnika. Do tej pory wczasowicze, czy kuracjusze, którzy uiszczali opłatę uzdrowiskową, mogli korzystać z darmowej komunikacji. Teraz tego przywileju już nie ma.

Miasto Ustka w roku 2024 na komunikację publiczną przeznaczyło - jak w grudniu 2023 roku uchwalili radni – nie więcej niż 500 tys. zł. W roku 2023 była to kwota 625 tys. zł. W latach poprzednich kwoty były wyższe, ponieważ miasto samo organizowało komunikację, teraz robi to powiat słupski, który otrzymuje na to zadanie dotację z budżetu państwa. Kwota dopłacona przez samorząd jest wyrównaniem deficytu pomiędzy wsparciem centralnym a kosztem utrzymania danej linii.

Ustka w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności w budżecie na rok 2024 podjęła decyzję o zmniejszeniu dofinansowania, co wiązało się z ograniczeniami w ofercie. Na środowej sesji miasta wiceburmistrz Bartosz Gwóźdź-Sproketowski odpowiadał na pytania radnych, że ze względu na wprowadzenie ulg w tegorocznej ofercie nastąpi nieznaczne zwiększenie kwoty udziału Ustki w tym przedsięwzięciu.

- W maju otrzymaliśmy zapytanie ze strony powiatu, dotyczące rozszerzenia transportu w lipcu i sierpniu o soboty i niedziele, a także dodatkowe kursy. Dla nas to dodatkowe 12 tysięcy złotych – mówił wiceburmistrz. - Odpowiedzieliśmy, że naszych planów wsparcia powiatu nie ma ze względu na to, że zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami kończymy z darmowym podróżowaniem przez turystów. Powiat zgodził się z tym, że takie ustalenia były i wprowadził opłatę dwuzłotową dla turystów, co przy wcześniejszej kwocie 4,50 zł jest dobrą propozycją, z dodatkową informacją, że dzieci do siódmego roku życia i seniorzy oraz niepełnosprawni podróżują za darmo. Nasze maksymalne ryzyko to 12 tysięcy złotych, jeśli chodzi o te dwa miesiące. Porozumienie mamy cały czas to samo.

