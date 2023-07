Autobusy elektryczne wjechały do bazy MZK. Nowe pojazdy w cieniu niepewnej sytuacji w spółce

- Jesteśmy w trakcie audytów – wewnętrznego i zewnętrznego. Te audyty mają nam wskazać jakie są obszary do poprawy i do zmiany w spółce. Już dziś widzimy, że nie mamy pełnych informacji, szczególnie księgowych, które jednoznacznie pozwoliłby nam określić czy spółka w ogóle potrzebuje dofinansowania ze strony miasta, a jeśli tak, to w jakiej wysokości – powiedziała Marta Makuch. - Myślę, że jeszcze potrzebujemy czasu co najmniej do końca wakacji, prawdopodobnie we wrześniu otrzymamy informacje z tego wewnętrznego i zewnętrznego audytu w różnych obszarach.