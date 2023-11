Bazarek Natury w jesiennej odsłonie. Do Krępy Słupskiej zjadą lokalni wystawcy

Wydarzenie potrwa od godziny 9 do godziny 12, przy ul. Lipowej 3. To doskonała okazja dla wszystkich miłośników zdrowego stylu życia, by nabyć zdrowe i świeże produkty bezpośrednio od lokalnych producentów.

Wśród dostępnych propozycji znajdą się sezonowe owoce i warzywa, zdrowe przetwory, produkty prosto z lokalnych gospodarstw, miody, wysokiej jakości mięso, soki i oleje tłoczone na zimno, świeże ryby. Każdy zakupiony produkt to gwarancja świeżości, smaku i pełnej wartości odżywczej. To nie tylko szansa na zdrowe zakupy, ale także wsparcie dla lokalnych rolników i producentów.

Cykliczny targ ze zdrową żywnością odbywa się w Krępie Słupskiej regularnie, co miesiąc. Na specjalnych stoiskach mieszkańcy regionu mogą nabyć specjały od kilkudziesięciu producentów ekologicznej i tradycyjnej żywności, a także wyroby rękodzielników.

Bazarek funkcjonuje od 2019 roku i niezmiennie cieszy się zainteresowaniem osób, które szukają zdrowych produktów od lokalnych przedsiębiorców. Targ chętnie odwiedzają mieszkańcy regionu, ale też turyści.