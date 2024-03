Będzie nowy sprzęt dla jednostek OSP w gminie Kępice

- Cieszymy się, że kolejne środki trafiają do jednostek ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie. Będą one przeznaczone na wyposażenie, które usprawni służbę naszych druhów – mówi Maciej Chaberski.

Program „Pomorskie OSP 2024” został przyjęty pod koniec lutego na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wsparciem z budżetu województwa pomorskiego zostaną objęte 64 jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do pięciu tys. mieszkańców. Dzięki środkom z budżetu województwa możliwie będzie m.in. kupienie sprzętu specjalistycznego (np.: pompy, piły czy nożyce), środków ochrony indywidualnej (np. ubrania bojowe) oraz łączności, a także wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie (np.: pralki przemysłowe, suszarki oraz szafy do suszenia odzieży specjalnej). Ze wsparcia skorzysta łącznie 207 jednostek OSP.