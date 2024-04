Czy Marek K. zabił syna w obronie koniecznej? W Słupsku rozpoczął się proces

Oskarżony ma bezwład lewej części ciała po udarze, który przeszedł jeszcze przed zdarzeniem. Niedawno miał drugi i dwa zawały serca. Co skłoniło starszego człowieka, by w jednej chwili chwycił nóż i wbił go w serce własnego syna?

Co ciekawe, rozprawa rozpoczęła się nietypowo. Sędzia przewodnicząca już na samym początku, a zwykle odbywa się to tuż przed zakończeniem procesu, uprzedziła strony o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu na uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym lub zabójstwo w obronie koniecznej.

W czasie śledztwa Marek K. przyznał się i wyjaśnił, że nie chciał zabić syna, a nóż wziął do ręki w czasie szarpaniny. Jednak prokuratura nie widziała okoliczności, które by wskazywały na działanie w obronie koniecznej lub na przekroczenie granic obrony. Po obserwacji psychiatrycznej w szpitalu biegli uznali, że chwili popełniania zarzucanej zbrodni Marek K. był poczytalny.

- Wszedł Waldek, miał rozpiętą bluzę. Złapał mnie za szyję i zaczął mnie dusił obiema rękoma. Jak się broniłem, złapał mnie za ręce i zaczął mi je wykręcać. Mówił, że jak będę skakał do matki, to mi je połamie. Wtedy odruchowo wziąłem do ręki nóż, który leżał na stoliku obok mnie. Zawsze obierałem nim jabłka. Zamachnąłem się nim od dołu w kierunku brzucha syna i wbiłem mu ostrze. Syn po tym ciosie zgiął się wpół, złapał rękoma w okolice brzucha i poszedł do swojego pokoju. Nic nie powiedział. Od razu zacząłem dzwonić na numer 112. Żona poszła do drugiego pokoju zobaczyć, co z Waldkiem. Zaczęła krzyczeć, że go chyba zabiłem. Nie pamiętam, co stało się z nożem. Gdyby on z rękoma nie rzucił się do mnie, to by się nie stało. Moje życie niedługo się skończy. Zniszczyłem wszystko. Rodzinę.

Z relacji oskarżonego wynika, że gdy alkohol się skończył, syn poszedł do drugiego pokoju, a on pokłócił się z żoną o pieniądze z emerytury, których nie chciał jej dać. Ona krzyczała, on ją wyzywał od kur... i szmat. Siedzieli w fotelach i krzyczeli na siebie.

Zeznania złożyła Katarzyna L. córka oskarżonego, która powiadomiona przez sąsiada przyjechała taksówką jeszcze przed policją i karetką. - Tata siedział zapłakany w fotelu. Brat leżał – mówiła. - Mój brat był naprawdę niedobrym człowiekiem. Pił. Zachowywał się agresywnie. Rodzice ciągle mieli szyby w segmencie powybijane. Handlował narkotykami. Rodzice się go bali. Mnie wyganiał z ich mieszkania. Kilka razy siedział w więzieniu, za alimenty, za kradzieże, a rodzice jeździli do niego na widzenia. Awantura była też ostatniego dnia października. Pchnął matkę, skoczył do ojca, ale nikt nie wezwał policji, bo brat był wtedy poszukiwany. On pił często, a rodzice tylko gdy dostali emeryturę.

- Waldek często bił ojca i znęcał się nad rodzicami, ale mama go broniła. „Co się ch..., patrzysz? - mówił do ojca – cytowała Katarzyna L. - To, co nam się przydarzyło, to jest tragedia. Ja nie przyszłam tutaj ani ojca bronić, ani brata oczerniać, tylko powiedzieć prawdę. Wiem, że ojciec jest niewinny – zapewniała sąd, że ojciec jest dobrym człowiekiem i jest niewinny, bo zrobił to we własnej obronie.

Przed sądem zeznawał też policjant Tomasz R., który został skierowany do zdarzenia w celu nadzorowania czynności procesowych. Zeznał, że jeden z policjantów znalazł nóż w śmietniku przy tzw. bagnach między ulicami Długosza a Armii Krajowej. Wyrzuciła go tam sąsiadka Andżelika L. Funkcjonariusz powiedział też, że kiedyś był na tym terenie dzielnicowym.

- Interwencje dotyczyły Waldemara K. Wzór cnót to nie był – zeznał Tomasz R. - Notorycznie nadużywał alkoholu i zakłócał porządek publiczny. Do najgrzeczniejszych nie należał. Obracał się w towarzystwie narkomanów.