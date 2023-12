Bez ogródek i prosto z mostu. Tak pisano w "Głosie Miasta Słupska"

Ale „Głos Miasta Słupska” zajmował się również problemami trapiącymi mieszkańców. Oczywiście nie było mowy o wytykaniu indolencji władzom. Krytykowano niedogodności w handlu, czy gospodarce mieszkaniowej, wyjaśniając, że problemy z funkcjonowaniem tych obszarów wynikają przede wszystkim z nieudolności, albo z zaniedbań kierownictw poszczególnych jednostek. Na przykład:

Oświetlenie sklepu winno być jasne ze względu na estetykę, żeby kupujący mógł dokładnie zobaczyć co jest w sklepie, jak również nie mylić się przy płaceniu. Sklep MHD przy ul. Wojska Polskiego jeden z największych na terenie miasta jest bogato wyposażony, lecz ma pewne ALE? Gdy wszyscy walczą o każdą zaoszczędzoną kilowato-godzinę energii elektrycznej, tam jest marnotrawstwo. Jak Dyrekcja MHD może dopuścić do tego, by taką ilość żarówek jaka tam jest jeszcze zakrywać dodatkowym kolorowym kloszem, co tłumi światło i daje mroczny — kabaretowy. Przy 1/3 ilości żarówek nieosłoniętych wygląd sklepu sprawiałby lepsze wrażenie. Myślimy, że Dyrekcja MHD weźmie to pod uwagę i włączy się z wszystkimi mieszkańcami do walki o oszczędne gospodarowanie energią elektryczną.