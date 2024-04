Koalicja Obywatelska zadowolona z wyborczych wyników w Słupsku i regionie

Lokalni samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej spotkali się we wtorek w Słupsku, by podziękować swoim działaczom i wyborcom. Kandydaci KO zdobyli najwięcej, bo dziewięć mandatów w Radzie Miejskiej w Słupsku, obsadzili ponad połowę miejsc w usteckiej radzie, a także wprowadzili pięciu radnych do powiatu i czterech do gminy Potęgowo.

Głos zabrał także Paweł Szewczyk, który dostał się do drugiej tury wyborów i o prezydenturę Słupska zmierzy się z Krystyną Danilecką-Wojewódzką.

- Założenia przyjęte na początku kampanii zostały osiągnięte. Kampania rozpoczyna się od początku, wszystko może się zdarzyć. Myślę, że w Słupsku jest możliwa zmiana. Stawiam na kontakt bezpośredni z mieszkańcami. Daje mi to możliwość rozmowy na temat konkretów, które proponuję dla mieszkańców. Przede wszystkim chcę zaktywizować osoby, które nie poszły na wybory, zachęcić do głosowania, jak i również pozyskać dodatkowych wyborców, przekonać ich do swojej osoby.

Spytany o to, co zrobi w pierwszej kolejności po ewentualnym objęciu prezydentury odpowiedział: - Przede wszystkim będzie trzeba dobrać odpowiednie osoby, zespół, do tego, aby sprawnie przeprowadzić zmiany w mieście. Chcę przeprowadzić audyt niektórych działań, żeby ulepszyć funkcjonowanie słupskiego samorządu oraz podejmę pierwsze kroki, bo uważam że to jest najważniejsze, do pozyskiwania finansów na rozwój miasta. Mam tu na myśli środki z KPO i inne fundusze. To jest podstawa.

Jan Lange, radny z klubu PO odniósł się natomiast do dobrego wyniku w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku: - Wbrew pozorom uważam, że to będzie najcięższa nasza kadencja. Czy będzie chęć współpracy z nami? To pokaże przyszłość. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą ze stron. Chcemy działać dla dobra miasta, a nie dla pozyskiwania stanowisk - powiedział.