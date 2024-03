Bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek regionu słupskiego. Zbadaj się już jutro OPRAC.: Wojciech Lesner

Zbliżający się Dzień Kobiet to doskonała okazja dla pań do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Mieszkanki Słupska i okolic w wieku od 45 do 74 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat, będą mogły skorzystać z tego badania finansowanego w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia.