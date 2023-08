Białe Bociany wylądowały! Artyści i twórcy kultury nagrodzenie w pałacu w Damnicy

- Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane dla artystów z powiatu słupskiego! Nagrodę otrzymaliśmy za "pielęgnowanie przez pół wieku kurpiowskiej tradycji, języka, obyczajów i kuchni". Nagrodę Starosty Słupskiego otrzymał także Paweł Żmuda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach "za pasję do historii, publikacje "Przesiedlona młodość" oraz za objęcie szczególną opieką zespołu "Klęcinianki" i jego promocją na Kurpiach". Mieliśmy też zaszczyt zaśpiewać podczas gali, która odbyła się w pięknej sali pałacu w Damnicy. Dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie oraz wiele dobrych słów od Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego oraz Wójt Gminy Główczyce Danuty May - mówią panie z zespołu Klęcinianki.

Nagrody specjalne otrzymali: Anna Kowalczyk, Paweł Żmuda, Koło Gospodyń Wiejskich w Rowach, Anna Łozowska-Patynowska oraz Marta Turkowska.

Wyróżnienia trafiły do Renaty Sztabnik, Zofii Bałtyckiej-Tetlak, KGW w Widzinie, Małgorzaty Sędrowicz.

- Dziękuję mojemu zespołowi bibliotekarek pełnych zapału, pomysłowości i kreatywności. Dziękuję władzom gminy Kobylnica, które ze wszech miar wspierają kulturę i tworzą niesamowite warunki do prężnego rozwoju biblioteki. Dziękuję moim nauczycielom zawodu i wszystkim osobom, które są ze mną zawodowo. To dzięki Wam jestem tu gdzie jestem i robię to co kocham robić. Ukłony dla Was! Dziękuję! - mówi Renata Sztabnik, która otrzymała wyróżnienie w dziedzinie kultury za realizację projektów kulturalnych i edukacyjnych oraz za zwiększenie czytelnictwa.

Nie zabrakło także podziękowań dla 20 plastyków, uczestników kilkudniowego pleneru w Pałacu. Niesamowite miejsce skłoniło do przyjazdu artystów z całej Polski. Swoje prace tworzyli Urszula Jagodzińska – komisarz pleneru, Mieczysław Bednarski, Ewa Dębowska, Tadeusz Drozdowski, Maciej Gawlak, Elwira Gockowiak, Tomasz Groński, Ewa Grużewska, Krzysztof Grzejszczak, Krystyna Hrehorowicz, Elżbieta Kalińska, Lila Kępska, Irena Parniewska, Stanisław Śledziński, Elżbieta Wiśniewska, Zuzanna Winnicka, Anna Wojewoda, Zdzisław Żmudziński, Tomasz Starzyński oraz Sebastian Starzyński.