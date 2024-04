Emocje, wzruszenia, nagrody. Finał przeglądu poezji śpiewanej w Damnicy

- To były naprawdę emocjonujące dwa dni! Jeszcze w głowie wybrzmiewają nam przepiękne utwory poezji śpiewanej, które przyniosły wiele wzruszeń i niezapomnianych chwil. Każdy z 11 uczestników może czuć się wygranym! - informuje CKPS.

- Przepełnione emocjami i talentem wydarzenie artystyczne na bardzo wysokim poziomie - tak należy podsumować 13. Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej w Damnicy - mówi Sandra Winnicka, dyrektor CKPS. - Wokaliści przygotowali się starannie i profesjonalnie, co widać było w ich wyjątkowych występach. Każdy z nich przyniósł ze sobą unikalny talent i pasję, co sprawiło, że ich występy były niezapomnianym doświadczeniem.Wspaniale, że nasz przegląd cieszy się stale rosnącą popularnością. To dowód na to, że ludzie doceniają wartość słów, które poruszają serca i umysły publiczności.

Finalistów oceniało jury w składzie: Natalia Niemen, Aggy Wind, Przemysław Sysojew-Osiński.