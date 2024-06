Brakuje krwi w centrum krwiodawstwa w Słupsku. Stan grup ujemnych jest krytyczny

- Powoli wchodzimy również w w okres wakacyjny i czas urlopów - wtedy kiedy do centrów krwiodawstwa zgłasza się dużo mniej osób a szpitale nieustannie zamawiają duże ilości krwi - nie tylko do zabiegów planowych, ale jak i również dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

- W związku z tym zwracamy się do wszystkich z Państwa, którzy posiadają grupę krwi minusową o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa - mówi pani Magda.

Gdzie oddać krew?

Re­gio­nal­ne Centrum Kr­wio­daw­stwa i Kr­wio­lecz­nic­twa im. Jana Pawła II w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 21, tel. 59 842-20-21 fax 59 842-74-49

Czynne od po­­nie­­dzia­ł­ku do piątku w dni robocze

Rejestracja dawców:

od po­nie­dział­ku do piątku od godziny 7:00 do godziny 14:00

RCKiK w Słupsku otwarte dodatkowo w każdą drugą niedzielę miesiąca: 14.07.2024, 11.08.2024, 8.09.2024 od godziny 7 do godziny 13.

Terenowy Oddział w Lęborku

ul. Wę­grzy­no­wi­cza 13

tel. 59 863-52-79

Czynny w po­nie­dział­ki i środy

Rejestracja dawców w godzinach od 7:30 do 12:00