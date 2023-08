Brązowy Krzyż Zasługi dla kapral Agnieszki Szrenk z Pomorza od prezydenta Andrzeja Dudy. Gratulujemy!

Cmentarz Powązkowski w Warszawie stał się miejscem wyjątkowego hołdu dla bohaterów Powstania Warszawskiego. W uroczystościach związanych z 79. rocznicą wybuchu powstania uczestniczyli również żołnierze 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy wraz z grupą rekonstrukcyjną "Czata 49" ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdańsku oddali hołd poległym.

Niezwykle wzruszającym wydarzeniem poprzedzającym obchody rocznicy było wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudę. To zaszczytne wyróżnienie przypadło kpr. Agnieszce Szenk za jej zaangażowanie oraz opiekę nad kombatantami w 7. Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Ta niezwykła postawa oddania i troski stanowi przykład godny naśladowania.

- To wyróżnienie traktuję nie tylko jako swoje osobiste osiągnięcie ale jest wyrazem docenienia całego zespołu programu „Korzenie”, który opiekuje się kombatantami. To dowód na to, że nasza praca jest potrzebna, nie idzie na marne i jest zauważana przez innych. Jest to tym bardziej dla mnie ważne, że nominację do odznaczenia otrzymaliśmy z Muzeum Powstania Warszawskiego. To wyróżnienie będzie dla nas inspiracją do dalszych wyzwań i osiągnięć, razem możemy jeszcze wiele zdziałać w zakresie wsparcia naszych bohaterów – komentowała na gorąco kpr. Szenk.