Nie żyje kapitan Mieczysław Kaczmarczyk, żołnierz niezłomny, ustczanin, uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Mieczysław Kaczmarczyk ps. Kalina, Ryś, urodził się 10 lipca 1927 roku w Psarach koło Pułtuska. W 1943 roku w wieku 16 lat wywieziony został na roboty przymusowe do Prus Wschodnich, a w lipcu 1944 roku karnie przetransportowany do filii niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof w Insteburgu. Uciekł stamtąd po kilkunastu dniach, wrócił w rodzinne strony i wstąpił do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. W marcu 1945 roku żołnierzy AK z jego oddziału aresztowało NKWD. „Ryś” uniknął zatrzymania dzięki temu, że przebywał w sąsiedniej wiosce. W obliczu zagrożenia wstąpił do oddziału Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Puszczy Białej.

Uczestniczył w licznych akcjach przeciwko NKWD, UB, MO i KBW. W lipcu 1946 roku został ranny w nogę i tymczasowo urlopowany. W kwietniu 1947 roku na polecenie dowództwa oddziału NSZ ujawnił się w ramach amnestii.