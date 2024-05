Bunt oraz relacje z człowiekiem. Maturzyści zadowoleni z tematów z języka polskiego

Bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka - to tematy wypracowań matury z języka polskiego, która zakończyła się dziś o godzinie 13. Wypracowanie to najważniejszy element matury z języka polskiego.

Maturzyści, którzy wyszli z egzaminu maturalnego z języka polskiego byli raczej zadowoleni z tematów wypracowań. Egzamin (zgodnie z formułą 2024, do której podeszła większość uczniów) trwał 240 minut i zakończył się po godzinie 13. Uczniowie otrzymali arkusze, które składały się z trzech części. W pierwszej sprawdzone zostały ich umiejętności czytania ze zrozumieniem, argumentowania i posługiwania się poprawną polszczyzną. W drugiej maturzyści musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące polskich lektur, a w trzeciej mieli za zadanie napisanie wypracowania. Do wybory były dwa tematy: Bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? - Wybrałem bunt, podpasował mi ten temat. Tak się rozpisałem, że teraz nie wiem, czy nie za dużo. Resztę zadań zrobiłem, więc myślę, że będzie dobrze - mówił Maciek, uczeń V LO w Słupsku. - Jutro matematyka, z którą raczej nie mam problemów i powinna pójść łatwo. Najtrudniejsze będą egzaminy z biologii i chemii. Ale to w następnym tygodniu.

Maja wybrała temat o relacjach.

- Wykorzystałam tu różne wątki miłosne, których w literaturze nie brakuje. Przydała mi się tu znajomość "Lalki" Prusa. Jestem zadowolona. Język polski to pierwszy z egzaminów. Jutro matematyka, przed którą wielu młodych ludzi ma ogromne obawy. W czwartek - egzamin z angielskiego a potem egzaminy z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne. To nowość w stosunku do ostatnich lat, kiedy maturzyści ze względu na pandemię byli z części ustnej zwolnieni.

Maturalny terminarz Egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym część pisemna – od 7 do 24 maja, a część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. W ostatnich latach – ze względu na pandemię – maturzyści byli zwolnieni z części ustnej. W tym roku jednak nastąpił powrót do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego.

Przypomnijmy, że obowiązkowy egzamin maturalny jest z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Oprócz tego maturzyści muszą wybrać przynajmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. I tak najwięcej uczniów w województwie pomorskim wybrało język angielski – 19 602 osoby (tj. 68,6%), w dalszej kolejności matematykę - 6998 osób (tj. 24,5%), geografię – 6010 osób (tj. 21%), język polski – 5025 osób (tj. 17,6%), biologię – 4639 osób (tj. 16,2%), chemię - 2159 osób (tj. 7,6 % , wiedzę o społeczeństwie – 1556 osób (tj. 5,4 %), historię – 1666 osoby (tj. 5,8%), fizyka – 1658 osoby (tj. 5,8%), informatykę – 1229 osób. Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca. Dopiero wtedy maturzyści zweryfikują, czy dostaną się na wymarzone kierunki studiów.

