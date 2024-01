Bytowianin ukradł za 20 zł. Miał zaległy wyrok 5 lat więzienia

W ręce policjantów trafił 36-latek, który poszukiwany był do odbycia kilkuletniego wyroku więzienia. Mężczyzna mimo zaległej kary ukradł z jednego z marketów alkohol. O sytuacji policjantów zaalarmowała ochrona lokalu. Złodziej został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wkrótce zostanie przewieziony do zakładu karnego, gdzie łącznie czeka na niego kara ponad 5 lat więzienia za wcześniejsze wyroki.

Chciwość nie popłaca

- Bytowscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o ujęciu przez ochronę mężczyzny, który w jednym z marketów ukradł butelkę alkoholu - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Jej wartość wynosiła niecałe 20 złotych. Policjanci, którzy przybyli na miejsce wylegitymowali 36-latka. Okazało się, że mężczyzna podjął próbę kradzieży pomimo tego, iż był poszukiwany do odbycia wcześniej zasądzonego wyroku. Łącznie to ponad pięć lat pozbawienia wolności. Został on zatrzymany przez funkcjonariuszy i trafił do policyjnej celi. Wkrótce zostanie przewieziony do zakładu karnego.