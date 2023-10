Cerkiew św. Jerzego w Bytowie będzie remontowana. Wkrótce wymienią okna (WIDEO)

- Dbałość o tradycję i obiekty kulturalne już wielokrotnie przejawiały się w polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości. To troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. Za każdym razem gdy odwiedzałem region, zgłaszali mi państwo potrzebę odnowy wielu budynków. Dlatego tak bardzo się cieszę, że aż tyle obiektów z regionu bytowskiego uzyskało dofinansowanie z tego programu. Mam nadzieję, że będzie to też motor napędowy dla branży turystycznej – mówi Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu i poseł PiS z regionu.

Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w regionie.

Cerkiew świętego Jerzego to jeden z najważniejszych zabytków Bytowa. Świątynia będzie odrestaurowana. Pieniądze na przedsięwzięcie pochodzą z rządowego programu.

- To będzie kolejny etap prac, wcześniej za pieniądze z budżetu gminy wymieniono dach - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Teraz czas na okna. Pieniądze zostaną również wydane na drobne prace restauratorskie.

Jedna z najstarszych parafii w Bytowie

Do 1989 roku wszystkie nabożeństwa były odprawiane się w łacińskim kościele św. Katarzyny. W 1982 roku wspólnota greckokatolicka nabyła zrujnowany poewangelicki kościół św. Jerzego po czym odremontowała go przystosowując wnętrze do wymogów liturgicznych obrządku wschodniego. Cerkiew została poświęcona w 1989 roku. Na jej wyposażeniu jest tabernakulum z XVII w. przywiezione z cerkwi św. Paraskewy w Surochowie, ikonostas, barokowe rzeźbione stelle i chór, malowidła ludowe. Cerkiew zwieńczona jest kopułą w stylu architektury bizantyjskiej.