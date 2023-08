Ciała kobiety i dziecka w Kobylnicy. Śledztwo w sprawie zabójstwa przejęła Prokuratura Okręgowa w Słupsku

Do tragedii doszło we wtorek, 25 lipca, w podsłupskiej Kobylnicy na niewielkim osiedlu deweloperskim. Ciało żony i syna odnalazł mężczyzna po powrocie z pracy. Ofiary śmiertelne to 35-letnia kobieta i jej 8-letni syn.

Magdalena Olechnowicz