Ćwierć wieku więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie

Tymczasem podejrzewany o popełnienie zbrodni Artur M. wyjechał do Szwecji, gdzie wcześniej załatwił sobie pracę. Był poszukiwany listem gończym. Cały czas kontaktował się z Julią Ś., byłą już partnerką, naocznym świadkiem śmierci Mariana M. Dzięki młodej kobiecie w grudniu 2021 roku policja zatrzymała Artura M., który wrócił do Polski. To u niego w domu doszło do zbrodni. - Przyszedł pan Marian. Pili razem wódkę. Później Artur przysnął. Pan Marian zaczął się do mnie dobierać. Artur się przebudził i to widział. Zaczął się z nim szarpać. A później nie pamiętam, bo to wszystko działo się tak szybko. Na koniec Artur powiedział, że mam posprzątać krew – zeznała przed sądem Julia Ś.

Prokurator żądał dożywocia, obrońca uznania przestępstwa za pobicie ze skutkiem śmiertelnym w obronie kobiety. Sąd jednak uznał, że 34-letni Artur M. popełnił zbrodnię zabójstwa. Chciał pozbawić życia sąsiada i to zrobił. Jednak oskarżony ma jeszcze szanse, by powrócić do społeczeństwa, a kara 25 lat więzienia odbyta w systemie terapeutycznym może mu w tym pomóc.

Podobne były wyjaśnienia oskarżonego, który przed sądem przyznał się tylko częściowo: - Gdy się ocknąłem, Marian stał nad Julią i ściągał z niej legginsy. Była bez koszulki. On sam też był rozebrany. Nie miał na sobie koszulki i spodni. Uderzyłem go. Kazałem przeprosić Julię i wypier… z domu. Zaczął szarpać Julię. Pan Marian był coraz bardziej agresywny i napalony. Nigdy go takiego nie widziałem. Odebrałem to jednoznacznie. Chciał mi kobietę zgwałcić! Ruszył w moją stronę. I poszło!

Oskarżony twierdził, że w chwili ukrycia ciała Marian M. już nie żył, bo nie oddychał, a puls nie był wyczuwalny. Utrzymuje też, że nie udusił ofiary bandażem. Użył go tylko do przetransportowania ciała. - Włożyłem go w poszwę od kołdry, nogami do środka, a bandaż założyłem mu na szyję, żeby przetransportować zwłoki. Najpierw chciałem zadzwonić na policję, na pogotowie, ale byłem karany. Nie wiem, co mnie tknęło, żeby ukryć ciało. Jakiś odruch. I zawlokłem ciało na ogród, jakieś 20-30 metrów. Wrzuciłem do zbiornika. Zbiornik był zakryty włazem. Zamknąłem go z powrotem i przykryłem kamieniem. Poprosiłem Julię, żeby umyła podłogę. Powiedziałem jej, żeby zachowała to w tajemnicy, bo może mnie stracić na całe życie. Była przerażona. Nikt na co dzień nie widzi, jak człowiek zabija drugiego człowieka. Jego odzież spaliłem.

Artur M. utrzymywał też, że bił Mariana M. tylko pięściami, zaciśniętą ręką, a drugą dusił jego krtań. Nie użył żadnego narzędzia. Jednak Prokuratura Rejonowa w Słupsku oskarżyła go o to, że 15 sierpnia 2021 roku w Pobłociu, w warunkach recydywy, chcąc pozbawić życia Mariana M., wielokrotnie go uderzał nieustalonym twardym narzędziem tępokrawędzistym lub obłym oraz bił pięściami i kopał po głowie. Wywierał także nacisk na szyję pętlą utworzoną z bandaża. Następnie wrzucił Mariana M. do zbiornika z płynnymi nieczystościami, powodując jego śmierć w następstwie gwałtownego uduszenia. To wynika z opinii biegłej z zakresu medycyny sądowej - do spowodowania tak ciężkich obrażeń w obrębie czaszki i tkanki mózgowej musiało być użyte narzędzie, bo rany mają charakter miażdżenia.

Narzędziem tym mogła być ciężka popielniczka albo młotek brukarski. Nie wiadomo co, bo do czasu oględzin mieszkanie było już wielokrotnie wysprzątane.

Życie w gniewie

W mowie końcowej prokurator Marcin Natkaniec zażądał dożywocia. Najistotniejsze dowody to zeznania Julii Ś., wyjaśnienia oskarżonego, oględziny miejsca zbrodni i zwłok oraz wyniki sekcji. Prokurator zwrócił uwagę na opinię biegłych psychiatrów i psychologa, którzy wykluczyli, że Artur M. w chwili zbrodni był niepoczytalny.

- Powinniśmy oceniać czyn, a nie osobę oskarżonego. Jednak zgodnie z opinią biegłego psychologa Artur M. już wcześniej dopuszczał się zachowań z użyciem przemocy. Jest osobą dojrzałą, ma przeciętną inteligencję, rozumiał, co robi. Przez całe swoje życie żył w permanentnym gniewie w zasadzie do całego świata – mówił prokurator, zaznaczając, że oskarżony nadużywał alkoholu, zażywał środki psychoaktywne, po których reagował znaczną agresją. - Bardzo dobrze wiedział, co się stanie i bardzo chciał to zrobić. Działał w zamiarze bezpośrednim uderzając, dusząc i ukrywając ciało.