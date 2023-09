Ciało w szambie. Bez wyroku w procesie o zabójstwo w Pobłociu

Przed sądem oskarżony przyznał się częściowo. Według jego wersji do zdarzenia doszło po tym, gdy w czasie imprezy alkoholowej Marian M. chciał zgwałcić jego partnerkę. Oskarżony stwierdził, że bił pokrzywdzonego zaciśniętą ręką, a drugą dusił mu krtań. Zmienił wyjaśnienia dotyczące bandaża – nie posłużył on do uduszenia, lecz do zaciągnięcia zwłok Mariana M. w poszwie od kołdry do szamba. Oskarżony zapewniał sąd, że sprawdzał, czy ofiara żyje, ale nie wyczuł pulsu. Poza tym wszędzie było pełno krwi, a Marian M. nie oddychał. Dopiero wtedy Artur M. zwłoki wrzucił do zbiornika z nieczystościami. Artur M. nie przyznał się do tego, by używał jakichś narzędzi. Z opinii Doroty Pieśniak, biegłej z zakresu medycyny sądowej, wynika co innego: do spowodowania tak ciężkich obrażeń w obrębie czaszki musiało być użyte narzędzie, bo rany mają charakter miażdżenia.