Zwycięski wiceprezydent Słupska. Marek Goliński obejmie stery gminy Kolbudy

Rywalem Marka Golińskiego był dotychczasowy wójt gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki. Wiceprezydent Słupska wystartował z komitetu Koalicji Obywatelskiej i zgarnął 3657 głosów, co dało mu w sumie 53,78 proc. poparcia. Andrzej Chruścicki otrzymał 514 głosów mniej.

- Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kolbudy. Dziękuję za wielkie zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Wygrana w wyborach na Wójta Gminy Kolbudy to olbrzymie zobowiązanie. Ale jednocześnie to początek Naszej wspólnej drogi w Gminie Kolbudy. Przed Nami wiele ciężkiej pracy. Wiem jednak, że razem temu podołamy. Niezmiennie liczę na Państwa wsparcie. Bo to Wy, Mieszkańcy Gminy Kolbudy, jesteście najważniejsi. A Gmina Kolbudy jest w Naszych sercach – podziełkował wyborcom Marek Goliński na swoim facebooku.