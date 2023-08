Czy na ulicach Słupska jest bezpiecznie? Ratusz pyta mieszkańców o zdanie i udostępnia ankietę

Przede wszystkim jednak, przeprowadzenie badania wskazać ma rejony miasta, w których zdaniem mieszkańców dochodzi do największej liczby aktów wandalizmu, bójek, libacji alkoholowych, awantur, czy kradzieży. To z kolei da ratuszowi pogląd na obszary, w których należałoby wdrożyć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

- Będziemy mieli kolejne źródło wiedzy o poczuciu bezpieczeństwa słupszczan, ich oceny dot. np. konkretnych lokalizacji i rejonów naszego miasta, stopnia bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa niektórych miejsc i tego, co przyczynia się w największym stopniu do porządku publicznego w mieście. Często wskazania mieszkańców pokrywają się z tym, co widać w zgłoszeniach na policji czy straży miejskiej z wnioskiem o interwencje, ale oczywiście nie jest tak w stu procentach. Dlatego chcemy poznać opinie mieszkańców w tym wymiarze – wyjaśnia cel badania Monika Rapacewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Słupsku.