Nowe kamery w Parku Zachodnim i na przejściu dla pieszych na ul. Zaborowskiej

W ciągu dnia miejsce spacerów i zabaw dla dzieci, wieczorami zamienia się w osiedlowy klub, gdzie spotyka się młodzież. I nie było w tym nic złego, gdyby nie to, że nagminnie spożywa tam alkohol, po którym często dochodzi do aktów wandalizmu. Niszczone są ławki, stacyjka rowerowa, budki dla ptaków, nowe nasadzenia krzewów i kwiatów. Do tego dochodzi hałas, a często i bijatyki. Mowa o Parku Zachodnim – od niedawna Parku im. Staszka i Ewy Szarków, który rozciąga się między ulicami Szpilewskiego i Korfantego w Słupsku. Stąd decyzja, że nowe kamery miejskiego monitoringu pojawią się właśnie tam.

- Do końca roku pojawi się 14 nowych kamer – dwanaście w Parku Zachodnim i dwie przy przejściu dla pieszych na ul. Zaborowskiej. Dołączą do naszego systemu kamer miejskich, co pozwoli nam na łatwiejsze sprawowanie nadzoru nad tym parkiem. Pak Zachodni został wybrany przez nas po analizie miejsc, w których strażnicy miejscy maja częste interwencje, jak i policja często tam zajeżdża. Osoby nielegalnie spożywają tam alkohol i dewastują wspólne mienie. Chcielibyśmy to wyeliminować. Obecnie nasi strażnicy patrolują te miejsca, ale nie jesteśmy w stanie być tam non stop. W niektóre miejsca też jest trudno dotrzeć. Myślę, że mandaty podziałają odstraszająco na wandali – mówi Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku.