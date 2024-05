Zostawił nóż w brzuchu ofiary, wezwał służby i czekał na policjantów

W sprawie oskarża Prokuratura Rejonowa w Słupsku, która zarzuca 24-letniemu obecnie Adamowi W. ze Słupska zabójstwo z zamiarem bezpośrednim 59-letniego słupszczanina – Leszka W. w mieszkaniu przy ulicy Poniatowskiego w Słupsku. Leszek W. był bratem właścicielki mieszkania, która mieszka w innym mieście.

W nocy z 11 na 12 września 2023 roku w czasie imprezy alkoholowej, w której uczestniczyło kilka osób, doszło do awantury i rękoczynów. Około północy Adam W. zadał jeden silny cios nożem w brzuch Leszkowi W., pozostawiając narzędzie zbrodni w ciele pokrzywdzonego. W tym czasie w drugim pokoju za zamkniętymi drzwiami spały dwie osoby. Po zadaniu ciosu Adam W. także poszedł spać. Gdy się obudził, około godziny 6.30 zadzwonił na telefon alarmowy, informując, że popełnił przestępstwo. Czekał na policję, a gdy pojawił się radiowóz, opowiedział, co zrobił i sam wskazał policjantom drogę do mieszkania, w którym leżały zwłoki Leszka W.