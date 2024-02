Czy w Ustce w mieszkaniu w bloku zwłoki kobiety leżały aż trzy lata?

- Ujawniliśmy zwłoki, które rzeczywiście długo leżały. Jednak na pytanie jak długo, odpowie nam zarządzona przez prokuratora, który był na miejscu, sekcja zwłok – mówi prokurator Lech Budnik, szef Prokuratury Rejonowej w Słupsku. - Obecnie są prowadzone czynności, które mają ustalić okoliczności zgonu. Jednak na razie brak przesłanek, na podstawie których można twierdzić, że do śmierci kobiety ktoś się przyczynił.

W poniedziałek wczesnym popołudniem przed blokiem przy ulicy Wczasowej 5 pojawił się radiowóz. - Policjanci z Ustki zostali poinformowani o znalezionym w jednym z mieszkań w Ustce ciele 81-letniej kobiety. Na miejscu pracowali mundurowi pod nadzorem prokuratora, który polecił zabezpieczyć ciało do badań sekcyjnych – potwierdza nasze informacje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji.

Jak to możliwe, że rodzina dopiero teraz szukała kontaktu, a w dużym, wielorodzinnym bloku nikt nie zauważył tak długiej nieobecności sąsiadki? Jednak kobieta raczej unikała kontaktów. Żyła w samotności. Nie miała zwyczaju otwierać obcym drzwi do mieszkania.

- Ta pani nie pochodziła z Ustki. Mieszkanie zostało wykupione, właścicielki nikt z sąsiadów nie znał, nie wiedział, czy wyjechała, a my nie mieliśmy do mieszkania dostępu w ramach prac przeprowadzanych przez spółdzielnię – mówi Daniel Król, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Korab w Ustce. - Natomiast w ostatnich latach nie było potrzeby wchodzenia do mieszkania. Za ogrzewanie mieszkania ta pani była rozliczna ryczałtem.

Na temat płatności i ewentualnego zadłużenia prezes nie udziela informacji. Nie wiadomo, czy rozliczenia odbywały się na podstawie zleceń z rachunku bankowego.

W Ustce to kolejny przypadek znalezienia ciała osoby samotnej w mieszkaniu. Jednak nigdy w grę nie wchodził tak długi czas po śmierci.